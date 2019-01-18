РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Верховный суд Казахстана пересмотрит дело пограничника Челаха приговоренного к пожизненному сроку за массовое убийство

CA-NEWS (KZ) - Уголовная коллегия Верховного суда Казахстана пересмотрит дело казахстанского пограничника Владислава Челаха, который был приговорен к пожизненному заключению за массовое убийство на пограничном посту "Арканкерген" в мае 2012 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"От Владислава Челаха в Верховный суд поступило ходатайство о пересмотре его дела в связи с решением Комитета ООН по правам человека. Уголовная коллегия Верховного суда рассмотрит его дело 22 января", - сообщили в пресс-службе.

Бойня на временном пограничном посту "Арканкерген", где в летнее время несут службу 15 пограничников, произошла в конце мая 2012 года. Пост перестал выходить на связь, и туда был направлен пограничный наряд с другой заставы. Прибывшие пограничники обнаружили, что здание казармы сожжено, а внутри находятся тела 14 погибших. В расположенном поблизости охотничьем домике было найдено тело егеря. Через несколько дней был задержан единственный выживший пограничник - 19-летний рядовой Челах. Первоначально он признался в убийстве сослуживцев и егеря, однако позже отказался от этих показаний, заявив, что они были даны под давлением. Межрайонный специализированный военный суд по уголовным делам 11 декабря 2012 года приговорил его к пожизненному лишению свободы.

В декабре 2013 года Комиссия по вопросам помилования при президенте Казахстана отказала Челаху в помиловании, после чего его адвокат заявил, что в республике "все инстанции пройдены и возможности исчерпаны", и единственной инстанцией для апелляции является Комитет по правам человека ООН.

В ноябре 2017 года адвокат осужденного Серик Сарсенов сообщил, что Комитет по правам человека ООН рассмотрел жалобу Челаха и удовлетворил ее, признав, что пограничник "был лишен права на беспристрастное и справедливое судебное разбирательство".

print
  • В Монголии вспоминают жертв первого крушения вертолета
  • Туркменистан продвигает свои ковровые изделия в Европе
  • Убийцам казахстанского фигуриста Дениса Тена дали по 18 лет лишения свободы
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×