Верховный суд Казахстана пересмотрит дело пограничника Челаха приговоренного к пожизненному сроку за массовое убийство

CA-NEWS (KZ) - Уголовная коллегия Верховного суда Казахстана пересмотрит дело казахстанского пограничника Владислава Челаха, который был приговорен к пожизненному заключению за массовое убийство на пограничном посту "Арканкерген" в мае 2012 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"От Владислава Челаха в Верховный суд поступило ходатайство о пересмотре его дела в связи с решением Комитета ООН по правам человека. Уголовная коллегия Верховного суда рассмотрит его дело 22 января", - сообщили в пресс-службе.

Бойня на временном пограничном посту "Арканкерген", где в летнее время несут службу 15 пограничников, произошла в конце мая 2012 года. Пост перестал выходить на связь, и туда был направлен пограничный наряд с другой заставы. Прибывшие пограничники обнаружили, что здание казармы сожжено, а внутри находятся тела 14 погибших. В расположенном поблизости охотничьем домике было найдено тело егеря. Через несколько дней был задержан единственный выживший пограничник - 19-летний рядовой Челах. Первоначально он признался в убийстве сослуживцев и егеря, однако позже отказался от этих показаний, заявив, что они были даны под давлением. Межрайонный специализированный военный суд по уголовным делам 11 декабря 2012 года приговорил его к пожизненному лишению свободы.

В декабре 2013 года Комиссия по вопросам помилования при президенте Казахстана отказала Челаху в помиловании, после чего его адвокат заявил, что в республике "все инстанции пройдены и возможности исчерпаны", и единственной инстанцией для апелляции является Комитет по правам человека ООН.

В ноябре 2017 года адвокат осужденного Серик Сарсенов сообщил, что Комитет по правам человека ООН рассмотрел жалобу Челаха и удовлетворил ее, признав, что пограничник "был лишен права на беспристрастное и справедливое судебное разбирательство".