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  18 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Следственный комитет России призвал не верить сообщениям о причастности ИГИЛ к взрыву в Магнитогорске

CA-NEWS (CA) - Следственный комитет России призвал не верить сообщениям о якобы причастности террористов ИГИЛ к взрыву в жилом доме в Магнитогорске.

«Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено», — говорится в заявлении официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Как отмечается в сообщении, изначально отрабатывались все возможные версии трагедии. Сейчас приоритетной остается версия взрыва бытового газа.

«Предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира», — добавила Петренко.

Она также заявила, что окончательные выводы о причине произошедшего можно будет сделать только после окончания комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств.

Обрушение подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Согласно приоритетной версии, причиной стал взрыв бытового газа. По данным Следственного комитета, газовое оборудование в доме не проверяли более шести месяцев. В ходе разбора завалов были обнаружены тела 39 погибших. Шесть человек, в том числе 11-месячного ребенка, удалось спасти.

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