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  18 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Убийца внучки актёра Моргана Фримена получил 20 лет тюрьмы

CA-NEWS (CA) - Суд в Нью-Йорке 17 января приговорил Ламара Давенпорта к 20 годам тюрьмы за убийство актрисы Иден Хайнс — сводной внучки актера Моргана Фримена. Информация об этом появилось на сайте окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса – младшего.

«Давенпорт приговорен к 20 годам тюрьмы за то, что он, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, убил свою подругу Иден Хайнс около многоквартирного дома в районе Вашингтон-Хайтс», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, когда полицейские прибыли на место преступления, преступник сидел над телом жертвы с ножом. Он заявлял, что пытался «изгнать дьявола». Ламар является исполнителем рэп-композиций, а также считает себя экзорцистом.

В апреле 2018 года стало известно, что адвокат Давенпорта Бен Ангер обвинил самого Моргана Фримена в сексуальных отношениях со сводной внучкой. В мае в эфире телеканала CNN восемь женщин заявили, что звезда Голливуда подверг их сексуальному насилию. Еще восемь человек говорили, что они видели непристойное поведение Фримена. В ответ актер потребовал от телеканала опровергнуть обвинения и принести ему извинения.

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