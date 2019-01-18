В Колумбии взорвали полицейскую академию: 21 погибших, десятки раненых

CA-NEWS (CA) - По меньшей мере 21 человек погибли и 68 получили ранения в результате взрыва в полицейской академии в столице Колумбии Боготе. Это крупнейшее по числу жертв нападение в городе за последние 16 лет, сообщает Би-би-си.

Инцидент произошел утром 17 января. Заполненный взрывчаткой автомобиль заехал на территорию полицейской академии и взорвался. Как сообщается, в результате взрыва оказалось повреждено не только здание учебного заведения, но и соседние здания.

Перед взрывом автомобиль остановили на контрольно-пропускном пункте, после чего водитель внезапно нажал на газ. Джип резко тронулся с места, врезался в стену и взорвался.

Водитель, 57-летний мужчина по имени Хосе Альдемар Рохас Родригес, погиб в результате взрыва. По предварительным данным, раньше он не попадал в поле зрения полицейских.

Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна из экстремистских группировок. Президент Колумбии Иван Дуке, прибывший на место происшествия, назвал инцидент «сумасшедшим терактом».

Сообщается, что Иван Дуке распорядился усилить контроль на границах страны, чтобы организаторы нападения не смогли скрыться. В Колумбии объявлен трехдневный общенациональный траур.

На место инцидента прибыло руководство полиции и спецслужб страны.

По словам генерального прокурора страны Нестора Мартинеса, во взрывном устройстве был использован пентолит - взрывчатое вещество, которое в прошлом применяли колумбийские повстанцы.

Подобные нападения нередко происходили в Колумбии в годы конфликта властей с повстанческой группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК).

В конце ноября 2016 года власти Колумбии подписали мирное соглашение с ФАРК, и группировка с тех пор стала политической партией с таким же названием.

В своем Твиттере партия ФАРК отвергла свою причастность к нападению и выразила соболезнования родственникам погибших.

Вооруженное крыло коммунистической партии было создано в Колумбии в 1964 году. С тех пор в стране продолжалась гражданская война.

Последнее нападение на полицию в Колумбии произошло в январе 2018 года, когда повстанцы леворадикальной группировки «Армия национального освобождения» (ELN) устроили взрыв в городе Барранкилья на севере страны: в результате погибли 6 полицейских, десятки человек получили ранения.

Повстанцы из ELN ведут переговоры с властями с февраля 2017 года. Правительство призывает их прекратить нападения и освободить всех захваченных в плен граждан.

О возможной причастности ELN к нападению 17 января власти не сообщают.