Политический кризис в Швеции преодолен: Лёвен встал во главе правительства
- Азия и мир, политика
- 16:00, 18 января 2019
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CA-NEWS (CA) - Стефан Лёвен избран премьер-министром Швеции. Шведский риксдаг (парламент) проголосовал за его назначение во главе правительства, сообщает euronews.
Как отмечают наблюдатели, решение принято спустя 4 месяца переговоров по формированию кабинета министров и означает завершение политического кризиса в Швеции.
За кандидатуру Лёвена высказались 115 депутатов, против - 153. 77 членов парламента воздержались.
Лёвен возглавил кабинет министров Швеции второй раз подряд, срок его полномочий составит 4 года.
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