Политический кризис в Швеции преодолен: Лёвен встал во главе правительства

CA-NEWS (CA) - Стефан Лёвен избран премьер-министром Швеции. Шведский риксдаг (парламент) проголосовал за его назначение во главе правительства, сообщает euronews.

Как отмечают наблюдатели, решение принято спустя 4 месяца переговоров по формированию кабинета министров и означает завершение политического кризиса в Швеции.

За кандидатуру Лёвена высказались 115 депутатов, против - 153. 77 членов парламента воздержались.

Лёвен возглавил кабинет министров Швеции второй раз подряд, срок его полномочий составит 4 года.