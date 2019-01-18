Эксперты ООН призвали Японию запретить телесные наказания детей

CA-NEWS (CA) - Дети в Японии – одной из самых богатых стран мира – сталкиваются с различными проблемами: травля в школе, сексуальная эксплуатация, нищета.

Кроме того, стремительное старение населения и низкий уровень рождаемости привели к демографическому кризису. Однако правительство Японии принимает меры по борьбе с этими явлениями, пишут Новости ООН.

Как в Японии борются с нищетой и самоубийствами среди подростков

Чтобы справиться с кризисом, власти Японии, по словам министра Японии по делам ООН Масато Отака, укрепляют систему социальной поддержки всех граждан страны, включая детей.

В частности, уже в этом году детские сады будут бесплатными для всех семей, а в 2020 году малоимущих освободят от оплаты за учебу в ВУЗах. «В 2012 году 16,3% детей в Японии жили за чертой бедности, а сегодня этот показатель снижен до 13,9%», - сообщил министр.

Кроме того, в 2018 году минимальный возраст вступления в брак для юношей и девушек подняли до 18 лет – эта мера, правда, вступит в силу лишь через 3 года.

В связи с высоким уровнем самоубийств среди подростков в японских школах ввели систему отслеживания случаев травли и увеличили число школьных психологов. Для детей открыли также «горячую линию» психологической помощи, по которой в 2017 году от несовершеннолетних японцев поступило 13 тыс. «сигналов SOS».

Эксперты ООН призвали запретить телесные наказания детей

Несмотря на эти достижения, эксперты Комитета ООН по правам ребенка отметили, что, учитывая экономические возможности Японии, положение детей в этой стране в целом «оставляет желать лучшего».

У них вызывают обеспокоенность, в частности, случаи, когда детей отнимают у семьи и помещают в детские дома, запрещая при этом общаться с родителями. Кроме того, при разводе один из родителей также лишается возможности видеться с ребенком.

Система образования, по мнению членов Комитета, поощряет высокую степень конкуренции и ориентирована на «отличников». Они также считают недопустимым тот факт, что к уголовной ответственности привлекают с 14 лет, а 18-летних могут приговорить к смертной казни.

Как отметили в Комитете, хотя жестокое обращение с детьми закон запрещает, родители имеют право применять телесные наказания в отношении детей, и эта практика широко распространена в обществе.

В ответ на это представитель японского правительства заявил, что в законодательстве отсутствует юридическое понятие «телесного наказания», а родители, как правило, «в воспитании руководствуются интересами детей».