Власти Ашхабада штрафуют население за «бесплатную воду»

CA-NEWS (TM) - Жителей столицы Туркменистана вынуждают вносить плату и подвергают штрафам за пользование водой в предыдущие годы. Как сообщают корреспонденты Азатлыка в Ашхабаде, большинство не знает о системе штрафов и расценках, так как власти об этом не сообщали.

«И теперь с жителей Ашхабада взимают астрономические суммы в виде штрафов. Кроме того, также заставляют платить за воду за 2015 и 2016 годы. Тогда взимали от 30 до 40 манатов (от $8 до $11) в многоэтажных домах, в плановых - дороже. А сейчас берут в 2 раза дороже», - сообщает корреспондент Азатлыка.

По данным издания, размер штрафов и предусмотренные расценки, население узнает в основном во время посещения домоуправлений и учреждений коммунального хозяйства.

Один из наиболее распространенных штрафов, которому в настоящее время подвергается население - за пользование водой в период с ноября 2017 года.

«Люди, которые установили счетчики в 2018 году, вдруг узнают, что обязаны оплачивать штрафы в сумме 84 маната ($24) в месяц с ноября 2017, когда было принято решение об обязательном установлении счетчиков», - отмечает корреспондент.

Установка счетчиков, измеряющих потребление населением воды, газа, а также замена устаревших на электричество, осуществляется в течение последних нескольких лет, а в октябре прошлого года приобрела массовый характер.

Официальное решение о полной отмене льгот на воду, газ, электричество было принято в конце сентября 2018 года, когда глава государства Гурбангулы Бердымухамедов объявил об отмене бесплатного газа, воды и электричества.

Новые расценки на квартплату и коммунальные услуги в Туркменистане были обнародованы в конце первой недели января. В частности в столице, объявления с тарифами, появились в домоуправлениях.

Вместе с тем, отсутствие своевременного оповещения о расценках, а также штрафах и их размере, приводит к низкой информированности населения и создает дополнительные проблемы.

«Когда сейчас люди приходят платить по счетчикам и узнают о штрафах, они возмущаются и требуют документального подтверждения. Но никому не показывают никаких указов, приказов. Ссылаются устно на решение Министерства финансов», - сообщил корреспондент Азатлыка.