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  18 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии выпустили книгу об японских военнопленных

CA-NEWS (MNG) - Спецархив главного разведывательного управления (ГРУ) Монголии выпустил книгу под названием «Люди, ставшие жертвами войны» (японские интернированные в Монголии 1945-1947 гг.), где представлены новые интересные факты о жизни и деятельности японских военнопленных в Монголии, передает Montsame.

Исследовательская работа на тему «Освободительная война 1945 года и деятельность службы государственной безопасности МНР (Монгольской Народной Республики)», написанная заместителем начальника спецархива ГРУ Б.Эрдэнбилэгом легла в основу этой книги.

Книга была написана в сотрудничестве с доктором наук Ж.Урангуа.

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