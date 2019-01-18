В Монголии выпустили книгу об японских военнопленных

CA-NEWS (MNG) - Спецархив главного разведывательного управления (ГРУ) Монголии выпустил книгу под названием «Люди, ставшие жертвами войны» (японские интернированные в Монголии 1945-1947 гг.), где представлены новые интересные факты о жизни и деятельности японских военнопленных в Монголии, передает Montsame.

Исследовательская работа на тему «Освободительная война 1945 года и деятельность службы государственной безопасности МНР (Монгольской Народной Республики)», написанная заместителем начальника спецархива ГРУ Б.Эрдэнбилэгом легла в основу этой книги.

Книга была написана в сотрудничестве с доктором наук Ж.Урангуа.