За разглашение врачебной тайны уволили сотрудницу поликлиники в Караганде

CA-NEWS (KZ) - Оператора дневного стационара поликлиники в Караганде уволили за разглашение врачебной тайны, сообщили informburo в управлении здравоохранения области.

"Факты разглашения врачебной тайны подтвердились. Оператор дневного стационара поликлиники, она же мама ребёнка из детского сада "Толагай", уволена по статье статье 52, часть 1, пункт 15, Трудового кодекса – "Разглашение работником сведений, составляющих государственные секреты и иную сохраняемую законом тайну", – рассказала пресс-секретарь управления Айжан Иса.

Сотрудница поликлиники в соцсетях сообщила, что воспитательница детского сада "Толагай", куда ходит её ребёнок, якобы страдает открытой формой туберкулёза.

В управлении здравоохранения позже опровергли информацию об открытой форме заболевания и призвали не поддаваться панике. Анализы показали, что дети в группе здоровы.