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  18 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии принят законопроект о внесении изменений и дополнений в регламент парламента

CA-NEWS (MNG) - Сегодня, 18 января на пленарном заседании сессии ВГХ (парламента) с 89.8% большинством голосов присутствовавщих членов приняты законопроекты о ВГХ и Регламенте парламента Монголии, передает Montsame.

В законопроекте о внесении изменений и дополнений в Регламент парламента говорится, что ВГХ будет наделен правом рассмотреть предложение об отставке председателя парламента в срочном порядке, в случае если данный вопрос будет официально представлен большинством парламентариев.

Во второй статье указывается время, когда законодательство вступит в силу.

С принятием данного законопроекта официально узаконено и добавляется шестое основание к уже имеющемуся 5 законных оснований для отставки спикера от должности.

Закон вступит в силу с 25 января.

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