В Узбекистане выставлены на продажу самолеты Ислама Каримова, один уже продан

CA-NEWS (UZ) - Самолёт первого президента Узбекистана Ислама Каримова, предназначенный для региональных перелётов, а также в страны ближнего зарубежья был продан. Об этом сообщили местные СМИ.

В Узбекистане выставлены на продажу два самолета Ислама Каримова. Третий самолет первого Президента British Aerospace Avro RJ85 уже продан. Информацию по этому поводу распространил AviaSpotter.

Сообщается, что Ислам Каримов летал на этих самолетах по регионам страны и в государства ближнего зарубежья.

О стоимости самолетов не уточняется. Самолеты принадлежат Национальной авиакомпании Uzbekistan Airways.