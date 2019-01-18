РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане выставлены на продажу самолеты Ислама Каримова, один уже продан

CA-NEWS (UZ) - Самолёт первого президента Узбекистана Ислама Каримова, предназначенный для региональных перелётов, а также в страны ближнего зарубежья был продан. Об этом сообщили местные СМИ.

В Узбекистане выставлены на продажу два самолета Ислама Каримова. Третий самолет первого Президента British Aerospace Avro RJ85 уже продан. Информацию по этому поводу распространил AviaSpotter.

Сообщается, что Ислам Каримов летал на этих самолетах по регионам страны и в государства ближнего зарубежья.

О стоимости самолетов не уточняется. Самолеты принадлежат Национальной авиакомпании Uzbekistan Airways.

Новости по теме:

print
  • Суд над Эль Чапо: 155 тонн кокаина и взятка в 100 млн долларов
  • Азербайджан экспортирует много газа. До жителей страны газ доходит не всегда, - BBC
  • Полиция Москвы оштрафовала узбекских мигрантов, обвинив в «сопротивлении»
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×