Президент Узбекистана и премьер-министр Индии обменялись текстами соглашения о долгосрочных поставках урана

CA-NEWS (UZ) - 18 января в рамках Международного саммита «Динамичный Гуджарат» в г. Гандинагаре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провёл встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Премьер-министр Индии выразил искреннюю признательность за участие представительной узбекской делегации в работе Самиита, сообщило ИА "Жахон".

В ходе встречи рассмотрены вопросы практической-реализации достигнутых договоренностей и подписанных соглашений по итогам государственного визита Президента Республики Узбекистан в Республику Индия в октябре прошлого года, а также перспективы расширения узбекско-индийского многопланового сотрудничества.

Накануне в Гуджарате проведено первое заседание узбекско-индийского Делового совета.

Совместно с индийскими партнерами создаются технопарк передовых информационных технологий в Ташкенте и фармацевтическая зона в Андижанской области.

С Эксимбанком Индии принята договоренность о выделении льготной кредитной линии на сумму 200 млн. долл. для финансирования социально значимых проектов в Узбекистане.

С нового учебного года в нашей стране отроют свои двери филиалы ведущих вузов Индии — университетов - «Амити» и «Шарда».

Также состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам междуна родной и региональной политики.

Мирзиёев и Моди подтвердили решимость активно развивать полномасштабное сотрудничество между двумя странами.

В заключение встречи состоялась церемония обмена текстами подписанного соглашения о долгосрочных поставках урана в Индию.