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  18 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана поручил расширить туристическую зону «Аваза»

CA-NEWS (TM) - На видеоселекторном совещании 17 января рассматривался вопрос развития регионов Туркменистана, где перспективной сферой для Балканского велаята был назван туризм, передает Хроника Туркменистана.

В связи с этим Гурбангулы Бердымухаммедов отметил, что особое внимание необходимо уделить дальнейшему расширению Национальной туристической зоны «Аваза», которая в июле 2018 года была передана в ведение СППТ (Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана).

Еще в ноябре Бердымухаммедов потребовал от главы Госкомитета по туризму Сердара Чолукова привлекать в страну туристов.

Тогда же стало известно, что в соответствии с поручением президента ведется работа по внесению цифрового туризма в Программу развития страны на 2019-2025 годы.

Что именно подразумевалось под «цифровым туризмом» в Туркменистане, не уточнялось.

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