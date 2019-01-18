Афганские наркоторговцы требуют $40 тыс. за освобождение гражданина Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Министерство внутренних дел Таджикистана подтвердило, что похищенный афганскими наркоторговцами Турахон Нурматов находится на сопредельной территории. Таджикский пастух был похищен 1 января недалеко от линии государственной границы.

Баходур Ваххобзода, начальник УМВД по Кулябской зоне 18 января сообщил Радио Озоди, что поиски похищенного пастуха Турахона Нурматова на таджикской территории не дали результатов. "Нам стало известно, что наркоторговцы увезли Нурматова в Афганистан. В настоящее время проведение операции по его освобождению невозможно»,- сказал собеседник.

Тем временем, источник в погранвойсках Таджикистана на условиях анонимности сообщил, что афганская пограничная служба приступила к поиску Турахона Нурматова в провинции Бадахшан.

«Я назвался чужим именем»

42-летний Турахон Нурматов работал чабаном у жителя кишлака Мишкорон джамоата Саричашма района Шамсиддин Шохин Саймуддина Курбонова, который отбывает наказание в колонии. В 2015 году Курбонов был осужден к 17 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков.

Сейчас отара овец находится в распоряжении его дяди Абдугаффора Курбонова. «Афганцы утверждают, что мой племянник должен им $40 тыс. Они несколько раз звонили и заявили, что пастуха освободят только после получения денег»,- сказал Абдугаффор Курбонов корреспонденту Радио Озоди.

Абдугаффор Курбонов 1 января находился недалеко от отары, когда к нему подошли трое вооруженных афганцев. «Они поинтересовались – что я делаю на пастбище. Я ответил, что потерял корову. Я назвался чужим именем, поэтому они не узнали, что отара принадлежит мне. Через некоторое время они увезли с собой пастуха Турахона. Об этом я сразу сообщил местным властям», - говорит Абдугаффор Курбонов. По его словам, последние дни похитители несколько раз вышли на связь и потребовали выкуп.

Похититель: «У меня нет другого выхода»

Корреспондент Радио Озоди позвонил на номер телефона, который оставили похитители таджикского пастуха. Незнакомый мужчина отказался назвать свое имя, но сообщил, что живет в уезде Шахри Бузург афганской провинции Бадахшан. По его словам, в прошлом году он передал жителю села Мишкорон по имени Бободжон наркотики, но деньги за «товар» так и не получил. «Эти наркотики принадлежат другому человеку, который недавно забрал у меня дом и жену. Правительство Афганистана не помогли мне. Я также решил взять кого-то в заложники. У меня нет другого выхода", - сказал собеседник.

Он подчеркнул, что с пастухом все в порядке, он не голодает. "Я прекрасно понимаю, что ни хозяин отары, ни пастух не имеют никакого отношения к его конфликту с Бободжоном. Но я должен каким-то образом заставить его вернуть мне $40 тыс.», говорит похититель таджикского пастуха.

Во время поисков пастуха погиб офицер-пограничник

Напомним, во время поиска похищенного пастуха Турахона Нурматова в местечке Дубеда, от случайно выпущенной пули погиб майор-пограничник Суханвар Олимиён. Следствие выяснило, что трагедия произошла по вине лейтенанта Шероза Хайдарова.

«В отношении лейтенанта Хайдарова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.387 УК РТ - Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих. Согласно этой статье, нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет», - отметил источник в следственных органах Кулябского региона.

Майор Суханвар Олимиён, уроженец Матчинского района, приступил к службе на посту «Бахорак» на таджикско-афганской границе примерно четыре месяца назад. Тело погибшего офицера-пограничника после судмедэкспертизы было доставлено на малую родину. Суханвару Олимиёну было 34 года, он был выпускником Академии Федеральной службы безопасности России.

На таджикско-афганской границе и ранее происходили случаи, когда афганские наркоконтрабандисты либо убивали своих должников, либо забирали членов их семей или их работников в заложники, а затем требовали у родственников похищенных в качестве выкупа огромную сумму денег.