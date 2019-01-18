Бердымухаммедов поручил строить больше жилья в регионах

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов поручил строить в регионах страны комфортабельные жилые дома, а также социальные учреждения. Поручение было дано в рамках развития агропрома, которое обсуждалось на видеоселекторном совещании 17 января, сообщает Хроника Туркменистана.

Следует строить больше жилых объектов, так как решение задач развития промышленности и отечественного Агропромышленного комплекса (АПК) напрямую связано с социальным аспектом.

«В проектах программ развития регионов должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению трудовой занятости населения, в особенности молодежи», - сказал глава государства.

В качестве примеров развития регионов Бердымухаммедов назвал строительство заводов по производству карбамида и полиэтилена, и поручил руководителям регионов «усилить работу по привлечению иностранных инвестиций для реализации проектов по созданию новых промышленных предприятий в регионах».

Отмечается, что жители регионов серьезно пострадали от последствий экономического кризиса. Нехватка базовых продуктов питания и безработица приводит к массовой миграции граждан Туркменистана из страны в поисках работы.