РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Актюбинца, угрожавшего кинжалом полицейским, отправят на принудительное лечение

CA-NEWS (KZ) - В Актобе огласили приговор в отношении подсудимого С.Агадиева, пытавшегося сбежать в места происшествия после столкновения с несколькими машинами. В будущем он будет вынужден пройти лечение в клинике нервных болезней, передает «Казинформ».

Полиции удалось задержать подсудимого Саната Агадиева, пытавшегося сбежать после совершения нескольких ДТП.

Однако виновник не стал прислушиваться к предупреждению стражей порядка и начал запугивать их кинжалом в руках. В качестве предупреждения в воздух был произведен выстрел.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело статьям «Хулиганство», «Оскорбление представителя власти», «Применение насилия в отношении представителя власти».

Судья городского суда №2 Ербол Абдихалыков вынес приговор в отношении С.Агадиева о принужденном лечении в клинике нервных болезней.

А также подсудимый обязан выплатить материальную компенсацию для ремонта машины потерпевшей стороны в размере 1 млн тенге ($2,6 тыс.).

print
  • В Алматы упал частный вертолёт, пилот погиб
  • Лидера таджикской диаспоры в Чувашии осудили за мошенничество
  • 2019 год в Монголии объявлен «Годом госуслуг, ориентированных на граждан»
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×