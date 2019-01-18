Актюбинца, угрожавшего кинжалом полицейским, отправят на принудительное лечение

CA-NEWS (KZ) - В Актобе огласили приговор в отношении подсудимого С.Агадиева, пытавшегося сбежать в места происшествия после столкновения с несколькими машинами. В будущем он будет вынужден пройти лечение в клинике нервных болезней, передает «Казинформ».

Полиции удалось задержать подсудимого Саната Агадиева, пытавшегося сбежать после совершения нескольких ДТП.

Однако виновник не стал прислушиваться к предупреждению стражей порядка и начал запугивать их кинжалом в руках. В качестве предупреждения в воздух был произведен выстрел.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело статьям «Хулиганство», «Оскорбление представителя власти», «Применение насилия в отношении представителя власти».

Судья городского суда №2 Ербол Абдихалыков вынес приговор в отношении С.Агадиева о принужденном лечении в клинике нервных болезней.

А также подсудимый обязан выплатить материальную компенсацию для ремонта машины потерпевшей стороны в размере 1 млн тенге ($2,6 тыс.).