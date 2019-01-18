Алматинцев начнут электронно оповещать о необходимых прививках

CA-NEWS (KZ) - Эпидемиологи города Алматы будут оповещать через СМС о прививках родителей и детей, передает «Казинформ».

По информации департамента, оповещение о предстоящих плановых вакцинациях против инфекционных заболеваний согласно календарю прививок родителям и детям поступят в виде Push SMS через мобильное приложение «DAMU MED».

Родителям и детям рекомендуется скачать это приложение на телефоны, которое позволит получать информацию о предстоящих вакцинациях.

Всеобщая работа по оповещению эпидемиологами Алматы начнется с 21 января 2019 года.

Это мобильное приложение позволит сформировать свой личный медицинский архив, отслеживать медицинские услуги, которые были оказаны в поликлинике и вести дневник наблюдения за своим здоровьем.