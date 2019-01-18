Алматинцев начнут электронно оповещать о необходимых прививках
CA-NEWS (KZ) - Эпидемиологи города Алматы будут оповещать через СМС о прививках родителей и детей, передает «Казинформ».
По информации департамента, оповещение о предстоящих плановых вакцинациях против инфекционных заболеваний согласно календарю прививок родителям и детям поступят в виде Push SMS через мобильное приложение «DAMU MED».
Родителям и детям рекомендуется скачать это приложение на телефоны, которое позволит получать информацию о предстоящих вакцинациях.
Всеобщая работа по оповещению эпидемиологами Алматы начнется с 21 января 2019 года.
Это мобильное приложение позволит сформировать свой личный медицинский архив, отслеживать медицинские услуги, которые были оказаны в поликлинике и вести дневник наблюдения за своим здоровьем.
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