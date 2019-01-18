В Индонезии жена сожгла мужа после отказа дать пароль от телефона

CA-NEWS (CA) - В Индонезии жена сожгла мужа после ссоры, начавшейся из-за отказа супруга отказался сообщить пароль от своего мобильного, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Metro.

Девушка попросила мужа назвать пароль, когда тот чинил крышу дома. Мужчина отказался, после чего вспыхнула ссора. Тогда он спустился с крыши и ударил жену.

Между ними завязалась драка, в пылу которой девушка схватила оказавшуюся под рукой канистру с бензином, облила супруга и подожгла зажигалкой.