Шавкат Мирзиёев отбыл в Ташкент из Индии

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 17-18 января посетил Индию с рабочим визитом. Глава государства провел переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди, принял участие в международном саммите “Динамичный Гуджарат”.

Президент завершил свой рабочий визит в Индию и отбыл в Ташкент, сообщила пресс-служба главы государства.