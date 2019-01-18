Шавкат Мирзиёев отбыл в Ташкент из Индии
- Узбекистан, политика
- 17:54, 18 января 2019
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CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 17-18 января посетил Индию с рабочим визитом. Глава государства провел переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди, принял участие в международном саммите “Динамичный Гуджарат”.
Президент завершил свой рабочий визит в Индию и отбыл в Ташкент, сообщила пресс-служба главы государства.
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