Президент Узбекистана принял участие в международном инвестиционном саммите “Динамичный Гуджарат”

CA-NEWS (UZ) - В выставочном комплексе “Махатма Мандир” города Гандинагара штата Гуджарат состоялся IX международный инвестиционный саммит «Динамичный Гуджарат – 2019».

В саммите приняли участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также главы государств и правительства таких стран, как Австралия, Канада, Франция, Япония, Норвегия, Нидерланды, Польша, Республика Корея, Дания, Чехия, Мальта, Таиланд, ОАЭ, главы международных организаций и транснациональных корпораций, эксперты.

Мирзиёев выступил с речью на данном крупном экономическом форуме, сообщила пресс-служба главы государства.

Глава государства предложил реализовать совместные проекты в области информационных технологий, программного обеспечения, сельского хозяйства, возобновляемой энергии и подготовки специалистов для этих сфер. В данном направлении уже проделаны первые шаги, к примеру, в Ташкенте будет создан совместный технопарк.

Особо отмечалось, что для привлечения инвесторов в Узбекистан будут созданы наиболее благоприятные условия.

Узбекистан прежде всего заинтересован в реализации перспективных проектов в таких сферах, как энергетика, фармацевтика, текстильная, кожевенно-обувная, химическая промышленность, туризм.

– Исходя из огромного экономического потенциала Гуджарата и партнерских связей с Андижанской областью, предлагаю в этом году провести на Родине Бабура и предков великого Акбаршаха – в Андижане бизнес-форум регионов Узбекистана и Индии, – сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства предложил также провести в 2020 году «Год узбекской культуры» в Индии и «Год индийской культуры» в Узбекистане, а в нынешнем году организовать в нашей стране узбекско-индийский молодежный форум.

В завершение речи президент пригласил всех на организованную в рамках саммита выставку Узбекистана, которая знакомит с промышленным, инвестиционным и туристическим потенциалом, богатой историей и культурой страны.