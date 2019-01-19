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  19 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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При взрыве трубопровода в Мексике погибли 20 человек

CA-NEWS (CA) - Взрыв трубопровода с горючим произошел в мексиканском городе Тлахуэлилпан (штат Идальго). В результате погибли не менее 20 человек, пострадали 54 человека. Они получили ожоги второй и третьей степени, сообщает газета El Universal.

Инцидент произошел в тот момент, когда на месте происшествия собрались не менее 350 местных жителей, чтобы собрать в бидоны и канистры топливо на месте утечки или незаконной врезки, уточняет издание Financiero.

По информации местных властей, на место происшествия выехали представители компании Pemex и военные.

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