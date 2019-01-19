Узбекистан пытается установить связи с администрацией Facebook

CA-NEWS (UZ) - Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций обратилось в Министерство иностранных дел, чтобы они помогли им установить связи с администрацией Facebook, сообщил источник Kun.uz в правительстве.

Соответствующее письмо Мининфокома было направлено во внешнеполитическое ведомство Узбекистана в декабре 2018 года.

«Чтобы решить проблему работы социальной сети Facebook в Узбекистане, посольства Узбекистана за рубежом оказывают необходимую помощь»,- сказал источник.

Напомним, в Узбекистане Facebook практически не работает с 4 сентября. При этом социальная отлично работает после подключения к VPN.

Тогда еще в компании «Узбектелеком» заявили, что на сегодняшний день сеть передачи данных компании работает в штатном режиме, то есть они не имеют никакого отношения к работоспособности социальной сети.

Позже первый замминистра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжон Умаров сообщил, что министерство работает над решением этого вопроса совместно с национальным оператором и другими ведомствами для того, чтобы в ближайшее время решить этот вопрос.

15 января 2019 года в Узбекистане начали работать сайты, которые ранее были доступны только через VPN. Но в этот же день, вечером, сайты популярных соцсетей опять перестали открываться.