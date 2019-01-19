В Генеральной прокуратуре Узбекистана прокомментировали жестокую драку в Намангане
- Узбекистан, происшествия
- 11:09, 19 января 2019
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CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане в сети распространилось видео жестокой драки между молодыми людьми. Как сообщали пользователи, инцидент произошел в городе Намангане, на востоке страны.
На видео было заснято как двоих парней избивают несколько мужчин. Пострадавшие были избиты до потери сознания.
В генеральной прокуратуре заявили, что драка произошла в Нарынском районе в одном из кафе. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 277 ("Хулиганство").
На данный момент проходят следственное мероприятие, которое взяла под контроль Генеральная прокуратура.
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