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  19 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Генеральной прокуратуре Узбекистана прокомментировали жестокую драку в Намангане

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане в сети распространилось видео жестокой драки между молодыми людьми. Как сообщали пользователи, инцидент произошел в городе Намангане, на востоке страны.

На видео было заснято как двоих парней избивают несколько мужчин. Пострадавшие были избиты до потери сознания.

В генеральной прокуратуре заявили, что драка произошла в Нарынском районе в одном из кафе. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 277 ("Хулиганство").

На данный момент проходят следственное мероприятие, которое взяла под контроль Генеральная прокуратура.

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