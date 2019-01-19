Полеты Sky Service приостановили после крушения вертолета в Алматы

CA-NEWS (KZ) - 17 января в Алматы Республики Казахстан произошло крушение 6-местного частного вертолета «Еврокоптер 130». Как сообщают казахстанские СМИ, в момент трагедии в воздушном судне находился только 50-летний пилот Валентин Шитов – выпускник Саратовского высшего военного авиационного училища летчиков.



Полеты компании Sky Service приостановили после крушения вертолета в Алматы, сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации.

"Комитет гражданской авиации МИИР РК в связи с фактом авиакатастрофы вертолета Eurocopter ЕС 130 Т2, регистрационный номер UP-EC038, приостанавливает выполнение полетов авиакомпании АО Sky Service с 18 января 2019 года", - говорится в распространенной информации КГА.

В связи с полетами в сложныx метеоусловияx комитет потребовал от авиакомпаний и эксплуатантов соблюдать правила производства полетов в гражданской авиации.

Напомним, что на борту вертолета находился один человек - пилот Валентин Шитов. Как заявили в скорой помощи Алматы, мужчина скончался до приезда врачей.

В авиакомпании-собственнике судна «Sky Service» рассказали, что «борт регулярно обслуживался в сертифицированном сервисном техцентре, а перед вылетом всегда проводился осмотр».

Погибший пилот Валентин Шитов был военным летчиком. Казахстанские издания уточняют, что общий налет у Валентина Шитова составлял 3 189 часов, из них на «Еврокоптер 130» - 1 870 часов. Окончил Саратовское высшее военное авиационное училище летчиков, расформированное в 1991 году (одна из площадок бывшего училища находится на аэродроме Сокол Саратовского района).

Валентин Шитов также закончил Военно-воздушную академию имени Гагарина в Москве. В 1990 году поступил на службу в звании лейтенанта в пограничную воинскую часть, в которой дослужился до подполковника. Затем был назначен на должность командира отдельной авиационной эскадрильи в Ушарале, а позже был принят на работу в компанию «Sky Service», где проработал почти 10 лет.