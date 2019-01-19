Подозреваемый в хищениях бывший посол Казахстана в Узбекистане освобожден под залог

CA-NEWS (KZ) - Подозреваемого в крупном хищении средств и отстраненного казахстанского посла в Узбекистане Ерика Утембаева отпустили под залог, сообщает Nur.kz.

"Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде залога для подозреваемого Утембаева Ерика Мылтыкбаевича", - заявили в пресс-службе столичного суда.

Сумма залога не сообщается.

Напомним, что посол подозревается в нанесении ущерба государству на сумму более 140 млн тенге (около $370 тыс.) - в 2018 году антикоррупционная служба заявила, что хищения могли производиться через фиктивные акты во время строительства посольства Казахстана на территории Узбекистана.