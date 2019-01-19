Логистический центр для экспорта узбекских товаров построят во Владимирской области

CA-NEWS (UZ) - Логистический центр для экспорта узбекских товаров построят во Владимирской области (Россия), сообщили владимирские СМИ.



Договоренность об этом достигнута в ходе встречи губернатора Владимирской области с послом Узбекистана в России Бортижоном Асадовым.

«На встрече обсуждался один из приоритетных совместных проектов – строительство во Владимире торгово-логистического центра плодоовощной и текстильной продукции для экспортных поставок на территории нашего региона и соседних областей», - говорится в сообщении пресс-службы губернатора области.

Как отметил Б. Асадов, по итогам 2018 года Россия остается крупнейшим торговым партнером Узбекистана: взаимный товарооборот вырос на 21% и достиг $5,7 млрд. Вместе с тем объемы товарооборота Владимирской области с Узбекистаном за десять месяцев 2018 года составил $24,1 млн.

Предприятия Узбекистана, следует далее, могут расширить экспорт во Владимирскую область современных легковых автомобилей, текстильной и кожевенно-обувной продукции, электрического и механического оборудования, бытовой техники и других товаров.

Кроме того, выдвинуто предложение об учреждении на территориях двух стран оптово-распределительных центров для организации поставок плодоовощной продукции из Узбекистана в Россию. Это позволит значительно сократить временные затраты и увеличить объемы взаимной торговли. Уже начата работа по подготовке необходимых документов.