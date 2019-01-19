Меморандум о взаимопонимании подписали объединения женщин-изобретателей Узбекистана и Кореи

CA-NEWS (UZ) - Между Центром женщин-изобретателей Узбекистана и Ассоциацией женщин-изобретателей Республики Корея (KWIA) подписан меморандум о взаимопонимании, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

Соглашение будет способствовать развитию двусторонних отношений в области изобретательских, образовательных, деловых и культурных связей.

Подписание прошло в рамках «круглого стола» на тему: «Женщины изобретатели - наука, инновация, инвестиция», состоявшегося в Университете Инха в Ташкенте.

Корейскую делегацию возглавил президент Ассоциации женщин-изобретателей Кореи (KWIA) Юн Мунг Хи. Члены делегации встретились ведущими экспертами Комитета женщин Узбекистана и генеральным директором Агентства интеллектуальной собственности страны Алишером Файзуллаевым.

Напомним, что Университет Инха в Ташкенте в партнерстве с международными организациями проводит ряд мероприятий для девушек в IT-сфере. Комитет женщин Узбекистана активно организовывает совместные проекты с вузом, что предоставляет возможность студенткам участвовать в программе грантов.

Ассоциация женщин-изобретателей Кореи (KWIA) также предоставляет возможность повышения авторитета в обществе, создания и патентирования новшеств.