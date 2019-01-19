Белый дом назвал сроки второй встречи Трампа с Ким Чен Ыном

CA-NEWS (CA) - После встречи со специальным посланником Ким Чен Ына генералом Ким Ен Чхолом, в Белом доме объявили, что новые переговоры между Дональдом Трампом и лидером КНДР пройдут в конце февраля, сообщает агентство Reuters. О месте проведения саммита будет объявлено позже, передаёт РБК.



О том, что конкретно обсуждали Трамп и Ким Ен Чхол, в Вашингтоне изначально не сообщили, ограничившись заявлением о продуктивном разговоре. Известно, что после разговора, который продолжался полтора часа, политики отправились обедать.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уточнила, что стороны достигли прогресса в переговорах по денуклекаризации Корейского полуострова, однако речи о снятии санкций с КНДР пока не идет.

Южнокорейское агентство Yonhap ранее сообщало, что приезду северокорейского генерала в Вашингтон предшествовал визит директора Национальной разведывательной службы Южной Кореи Со Хун. Последний провел переговоры с директором ЦРУ Джиной Хаспел и также обсудил с ней ядерную программу КНДР.

Первый в истории саммит США и КНДР прошел 12 июня 2018 года. Стороны долго согласовывали место проведения встречи, в итоге остановившись на Сингапуре. По одной из версий, которую озвучил конгрессмен Майкл Маккол, новые переговоры могут пройти в Ханое.