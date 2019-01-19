Шалар Гелдыназаров назначен послом Туркменистана в Индии

CA-NEWS (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов назначил сегодня Шалара Гельдыназарова Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Индия (город Нью-Дели).

Соответствующим Указом ему также присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, сообщила пресс-служба главы государства.