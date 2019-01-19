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  19 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе задержали двух водителей, устроивших «полуночные гонки»

CA-NEWS (TJ) - Двое водителей устроили незаконные гонки в городе Душанбе. Им грозит крупный штраф и лишение водительских прав.

Как сообщает пресс-центр Управления МВД Таджикистана по городу Душанбе, «гонщики» устроили гонку на столичной улице Айни 10 января текущего года после полуночи.

Было установлено, что нарушители – это 23-летний водитель автомашины марки «Мерседес-Бенс» Забиров Фаридун Махмадалиевич, житель района Рудаки и водитель автомашины марки «Тойота Кемри», 24-летний житель города Вахдата Курбонов Маъруфджон Рахматуллоевич.

Нарушители были доставлены в отдел ГАИ столичного управления милиции, а принадлежащий им автотранспорт доставлен на штрафную стоянку.

Молодым людям, устроившим незаконную гонку в столице согласно статье 326 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях грозит штраф с лишением водительских прав на 2 года.

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