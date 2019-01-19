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  19 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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США выдали подозреваемого в хакерстве россиянина

CA-NEWS (CA) - Из Болгарии в США по обвинению в мошенничестве экстрадирован гражданин России. Об этом сообщило посольство РФ в США.

Отмечается, что А. Жуков содержится в тюрьме Бруклина, штат Нью-Йорк. В ближайшее время сотрудники посольства посетят его в тюрьме, и он получит все необходимое консульское содействие.

По информации издания Cyberscoop, Жуков пришел в суд Бруклина и отверг все обвинения в свой адрес.

Россиянин был задержан по требованию болгарских властей в ноябре прошлого года. Ему предъявили заочное обвинение в кибермошенничестве. Ущерб оценивается в несколько десятков миллионов долларов.

В апреле 2017 года в США к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве был приговорен россиянин Роман Селезнев. Он был признан виновным по 38 преступным эпизодам из 40. Обвинение заявило о нанесенном им ущербе в размере 170 миллионов долларов. В ходе процесса прокуроры доказывали, что в 2014 году при задержании Романа Селезнева на его компьютере были найдены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт.

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