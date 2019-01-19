Россия и Казахстан наметили ежегодное проведение военно-промышленной конференции

CA-NEWS (KZ) - Вице-премьер РФ Юрий Борисов обсудил военно-техническое сотрудничество и реализацию совместных проектов в космической сфере с заместителем председателя правительства Казахстана Аскаром Жумагалиевым, пишет Интерфакс-Казахстан.

"В январе-ноябре 2018 года наша взаимная торговля увеличилась почти на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 16,6 миллиарда долларов. Этой позитивной динамике способствует в том числе и наше сотрудничество в военно-технической сфере", – приводятся слова Ю. Борисова в сообщении пресс-службы правительства, размещённом на сайте кабинета министров.

На повестке встречи Ю. Борисова и А. Жумагалиева – вопросы военно-технического сотрудничества РФ и Казахстана, а также реализация совместных проектов в космической сфере. Участники встречи поддержали инициативу вице-премьера Казахстана о проведении ежегодной российско-казахстанской военно-промышленной конференции.

Ю. Борисов, отмечается в сообщении, отметил, что такой формат работы будет способствовать ещё более продуктивному диалогу представителей ОПК обоих государств и создаст хороший механизм для решения вопросов, возникающих в процессе сотрудничества.