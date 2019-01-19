Практически все турецкие ювелирные изделия идут в Казахстан контрабандой, - Лига ювелиров РК

CA-NEWS (KZ) - Практически весь импорт турецких ювелирных изделий ввозится в Казахстан контрабандным путем, сообщил председатель объединения юридических лиц «Лига ювелиров Казахстана» Кайсар Жумагалиев.

«В марте прошлого года мы были в Турции на выставке. Нас приглашали, и президент ассоциации ювелиров Турции сказал, что они отправляют (в год) в Казахстан ювелирных изделий весом 11 тонн. Чтобы вы понимали, что такое 11 тонн – взять самую распространенную 583 пробу – это 11 млн изделий на сумму 100 млрд тенге зашло в Казахстан. А в отчетах комитета госдоходов у нас стоит цифра 80 тыс. долларов (порядка 30 млн тенге по текущему курсу). Где все оставшиеся ювелирные изделия? Понятно, что все они прошли контрабандой», - сказал он на втором форуме ювелиров Казахстана 18 января.

Как сообщает Kursiv.kz, Жумагалиев отметил, что лига ювелиров обращалась в комитет государственных доходов министерства финансов, генеральную прокуратуру и другие органы, но везде ему ответили, что «у нас контрабанды нет».

«А где тогда все эти 11 млн изделий, хотя бы только турецких? Поэтому в свое время поднимался вопрос, чтобы передать службу экономических расследований передать из компетенции минфина в другую структуру – мы думаем, это правильное решение. Может быть, минфин не хочет показывать реальные объемы контрабанды или не может оправдать бездействие своей таможенной службы», - сказал он.