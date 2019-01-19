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  19 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Россия, Китай и Монголия будут вместе охранять белого журавля

CA-NEWS (MNG) - Страны подписали меморандум о сотрудничестве в области изучения и охраны этой редкой птицы.

Шесть научно-исследовательских организаций России, Китая и Монголии подписали меморандум о сотрудничестве в области исследования и охраны белого журавля, пишет РИА Новости.

Документ был подписан в городе Наньчан провинции Цзянси в четверг, 18 января. В нем говорится, что российская сторона будет исследовать гнездовой ареал этих птиц, монгольская сторона займется изучением местообитаний белого журавля летом.

В Китае будут следить за зимними стоянками журавлей. Дело в том, пресноводное озеро – Поянху в провинции Цзянси является самой крупной в Азии зимней стоянкой для перелетных птиц. И китайские ученые уже начали с помощью искусственного спутника следить за перемещением более 10 особей белого журавля.

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