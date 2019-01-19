РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистан придут морозы до -12 градусов

CA-NEWS (UZ) - Похолодание надвигается на регионы Узбекистана со следующей недели.

По прогнозам Узгидрометцентра, ухудшение погодных условий начнётся с 20 января. В этот день будут дождь, снег, ожидается понижение температуры до +2... +4 С в дневное время и -2... +0 С в ночное.

В Каракалпакстане холода будут ощутимы больше всего. 20-го января температура воздуха будет составлять -3... -8 С. Начиная с 21 по 23 января столбик термометра будет показывать до -7... -15 С.

МЧС настоятельно рекомендует в эти дни оставаться по возможности дома, утеплившись и приведя в порядок все отопительные приборы.

В остальных областях страны будет теплее. 20 января средняя температура воздуха по стране - 2... +3 С в ночное время и +0... +5 С в дневное. Временами ожидаются осадки в виде снега или дождя. С 21 по 23 января погода спокойная. Температура в ночное время - 5... +0 С, а в дневное +0...+5С.

print
  • Президент Монголии заявил, что экс-президент и экс-премьеры в 2016 году продали иностранцам крупнейшее месторождение угля
  • Шавкат Мирзиёев отбыл в Ташкент из Индии
  • Президент Узбекистана и премьер-министр Индии обменялись текстами соглашения о долгосрочных поставках урана
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×