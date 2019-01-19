В Узбекистан придут морозы до -12 градусов

CA-NEWS (UZ) - Похолодание надвигается на регионы Узбекистана со следующей недели.

По прогнозам Узгидрометцентра, ухудшение погодных условий начнётся с 20 января. В этот день будут дождь, снег, ожидается понижение температуры до +2... +4 С в дневное время и -2... +0 С в ночное.

В Каракалпакстане холода будут ощутимы больше всего. 20-го января температура воздуха будет составлять -3... -8 С. Начиная с 21 по 23 января столбик термометра будет показывать до -7... -15 С.

МЧС настоятельно рекомендует в эти дни оставаться по возможности дома, утеплившись и приведя в порядок все отопительные приборы.

В остальных областях страны будет теплее. 20 января средняя температура воздуха по стране - 2... +3 С в ночное время и +0... +5 С в дневное. Временами ожидаются осадки в виде снега или дождя. С 21 по 23 января погода спокойная. Температура в ночное время - 5... +0 С, а в дневное +0...+5С.