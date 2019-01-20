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  21 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Японии в возрасте 113 лет скончался старейший мужчина планеты

CA-NEWS (CA) - 113-летний Масадзо Нонака, который в апреле 2018 года был признан самым пожилым из живущих на планете мужчин, умер в Японии в воскресенье, 20 января, сообщает агентство Kyodo News.

Масадзо Нонака родился в 1905 году, он ушел из жизни в своем доме на сереве Хоккайдо. Его потомки владеют небольшой гостиницей. ​

Книга рекордов Гиннесса признала японца старейшим жителем З​емли в апреле 2018 года. «Масадзо Нонака получил титул самого пожилого мужчины в мире в невероятном возрасте 112 лет и 259 дней», — сообщил тогда представитель организации.

​До этого времени ранее рекорд долголетия принадлежал 113-летнему Франциско Оливере из Испании, он скончался в феврале 2018 года.

Абсолютный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Луизе Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет. Кроме того, она стала единственным человеком, который документально подтвердил достижение им 120-летнего возраста. Также она удерживала титул «самого старого живого человека на Земле» дольше, чем любой другой долгожитель, передает РБК.

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