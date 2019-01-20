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  21 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Саудовская Аравия и ОАЭ объявили о создании совместной криптовалюты

CA-NEWS (CA) - Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о планах создания криптовалюты. Об этом сообщает эмиратское агентство WAM.

Страны выдвинули такую инициативу на заседании исполнительного комитета совместного координационного совета, который прошел в Абу-Даби. В нем приняли участие 16 человек.

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«Трансграничная цифровая валюта будет строго ориентирована на банки на экспериментальном этапе с целью лучшего понимания последствий технологии блокчейн и облегчения трансграничных платежей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что создание криптовалюты также будет способствовать установлению технологических стандартов, оценке рисков кибербезопасности и влияния единой валюты на денежно-кредитную политику, передает РБК.

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  • Саудовская Аравия и ОАЭ объявили о создании совместной криптовалюты
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