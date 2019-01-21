Страсти вокруг НДС: большинство узбекистанцев начали уходить из супермаркетов на рынки

CA-NEWS (UZ) - В ходе соцопроса, проведенного группой специалистов «Потребитель.уз» среди узбекских потребителей, 52 процента респондентов сообщили, что прекратили покупать продукты в супермаркетах и начали закупаться на местных рынках.

Сообщается, что после введения в Узбекистане нового порядка НДС прилавки продуктовых магазинов опустели, а цены на товары заметно выросли, передает centralasian.org.

37 процентов опрошенных респондентов заявили, что предпочитают совершать покупки, как на рынке, так и в супермаркетах. 11 процентов из опрошенных 400 респондентов сообщили, что до сих пор покупают продукты в супермаркетах. 52 процента респондентов сообщили, что прекратили покупать продукты в супермаркетах и начали закупаться на местных рынках.​

По словам специалиста «Потребитель.уз», основная причина того, что большинство узбекистанцев отказываются от совершения покупок в супермаркетах, отдавая предпочтение рынкам, связана с введением в январе месяце этого года нового порядка уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и уменьшением товаров на прилавках магазинов.

– Во-первых, после изменения в стране налоговой системы, наши покупатели столкнулись с некоторыми трудностями – они не могут найти в супермаркетах необходимый им товар. Поэтому вынуждены искать его на базарах. К примеру, если раньше на прилавках магазинов можно было найти 10 видов молока, то сейчас продают всего лишь 2-3 вида молока. Поставщики товаров не могут договориться по ценовому вопросу, приостановилась доставка некоторых товаров в магазины. В результате прилавки супермаркетов опустели. На рынках ситуация не изменилась, они забиты различными товарами. Вторая причина – надбавка и НДС на кассовых чеках отпугивает многих покупателей. Поэтому многие покупатели уходят из супермаркетов на рынки, – говорит специалист «Потребитель.уз».

Стоит отметить, что в последние годы не только жители крупных городов, но и жители районных центров в Узбекистане привыкли отовариваться в супермаркетах.

– Потому мы на рынках людей часто обманывают при взвешивании товара. Супермаркеты всегда отвечали за качество товара. Однако ситуация изменилась после введения в январе этого года новой налоговой системы. Теперь большинство наших граждан предпочитают совершать покупки на базаре, – сказал пользователь «Потребитель.уз».

Согласно указу «О Концепции совершенствования налоговой политики Республики», подписанному президентом Шавкатом Мирзиёевым в июне 2018 года, юридические лица с годовым оборотом более 1 миллиарда сумов (более $100 тыс), будут обязаны платить НДС.

Ранее сообщалось о повышении цен на товары в супермаркетах в Узбекистане. В социальных сетях появились фотографии опустевших прилавков некоторых супермаркетов, в частности, торговой сети "Корзинка".

Директор базирующегося в Ташкенте Центра экономического развития Юлий Юсупов говорит, что поспешное решение узбекского правительства о введении нового порядка НДС вызвало сумбур на рынке.

– Предприятия действительно не всегда понимают, что нужно делать, как нужно рассчитывать налог, в частности, свою налоговую нагрузку в новых условиях. Тем более, что НДС – это такая налоговая нагрузка, которая распределяется по всей цепочке. То есть должно быть согласовано действие предприятий внутри всей цепочки, это зависит не от одного предприятия. Из-за неподготовленности этих действий возник такой сумбур и действительно в некоторых магазинах нет каких-то товаров, – сказал Юлий Юсупов.

НДС, составляющий основную часть доходов бюджета многих государств мира, считается так называемым косвенным налогом, собираемым государственными фискальными органами через производителей услуг и товаров или их продавцов со стоимости данных товаров и услуг на всех этапах их производства и продажи. То есть истинными плательщиками налога на добавленную стоимость всегда остаются покупатели и потребители услуг.

Правительство Узбекистана относится к налогу на добавленную стоимость, как к основному источнику пополнения бюджета. В 2019 году, по официальному прогнозу, доходная часть государственного бюджета республики на 35 процентов состоит из НДС.