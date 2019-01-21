Работавший в Лондоне финансист назначен советником хокима Навои

CA-NEWS (UZ) - 35-летний финансист Назиржон Джураев, родившийся в Карманинском районе Навоийской области, и получивший образование в Великобритании, назначен советником хокима Навоийской области.

По данным веб-сайта администрации Навоийской области, Джураев предложил привлечь инвестиции двух международных банков, открыть филиал международного университета Германии и осуществить ряд инвестиционных проектов.

«Я с нетерпением жду возможности работать с молодым поколением в Узбекистане и с нетерпением жду возможности служить своему родному городу. Меня вдохновляет приглашение хокима области и я с энтузиазмом берусь за работу... Я очень благодарен президенту за предоставленную мне возможность применить свой опыт, полученный за границей", цитирует Джураева официальный сайт обладминистрации.

Как сообщается, Джураев родился в 1983 году в Карманинском районе. Он окончил Навоийский государственный горный институт.

После окончания Лондонского колледжа бухгалтерского учета и финансов в 2007 году он работал менеджером в Oceanic Village LTD в Англии до 2011 года и до 2018 года - в качестве помощника менеджера по управлению бизнес-объектами в компании Jones Lang Lasalle.

Джураев также приобрел опыт работы на фондовом рынке Лондона, и учился в магистратуре в Университете Англия Раскин, входящим в число 350 лучших университетов мира (международный рейтинг Times 2018 года).