Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Германию

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 января по приглашению Федерального канцлера Ангелы Меркель отбыл с официальным визитом в Германию. Визит продлится до 22 января.

Как сообщила пресс-служба президента, по итогам встреч и переговоров планируется подписание соглашений в области экономики, финансов, инвестиций, инноваций, науки и техники, образования и культуры.

В Берлине у президента запланированы встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель и председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.

В Мюнхене запланированы встречи с Премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером, а также представителями ведущих немецких деловых и финансовых кругов.

Перед визитом, 14 января в Берлине состоялся немецко-узбекский бизнес-форум, на котором обсуждалась возможность привлечения немецкого капитала и стимулирования экономических связей.

Согласно официальным данным, товарооборот между Германией и Узбекистаном за первые девять месяцев 2018 года составил 526 миллионов долларов.

Эта цифра значительно меньше, по сравнению с участием Германии в экономике других стран Центральной Азии. В частности, торговый оборот Германии с Казахстаном в 2017 году составил 5 миллиардов долларов.

Кроме того, берлинские аналитики отмечают, что немецкие инвесторы сомневаются в недостаточной прозрачности, верховенстве закона и независимости судебных органов в Узбекистане.

Информации о том, будет ли после переговоров между узбекским и немецким лидерами организован брифинг для представителей СМИ, пока нет.