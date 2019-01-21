Турецкий предприниматель не может вернуть свой КАМАЗ, отобранный экс-полковником спецслужб Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Гражданин Турции Явер Чилингир утверждает, что в 2012 году ныне бывший полковник следственного управления Службы национальной безопасности (ныне Службы государственной безопасности) Нодир Туракулов отобрал у него грузовой автомобиль. Об этом сообщает centralasian.org.



57-летний гражданин Турции Явер Чилингир руководит афганским отделением нидерландской фирмы Reynard. Мужчина заявил, что в 2012 году тогдашний полковник следственного управления Службы национальной безопасности (ныне Службы государственной безопасности) Нодир Туракулов отобрал у него грузовой автомобиль.

– Мой КАМАЗ стоил 120 тысяч евро, у него еще был прицеп, – говорит Явер Чилингир.

В мае прошлого года он обратился за помощью в правоохранительные органы Узбекистана, чтобы вернуть свой грузовик, отобранный сотрудником спецслужбы.

– В мае месяце прошлого года я обратился в суд. 3-4 раза ездил в Ташкент. Ходил в Военную прокуратуру. Там мне заявили, что отправят все материалы в Термез. «Наши сотрудники в Термезе сообщат вам о результатах», сказали мне в Военной прокуратуре. В 2012 году Нодир Туракулов предъявил сфабрикованные обвинения водителю КАМАЗа, принадлежащей нашей фирме. А потом он депортировал из Узбекистана нашего водителя. КАМАЗ остался у Туракулова. После его ареста я узнал, что потерпевших от действий Нодира Туракулова просят обратиться в правоохранительные органы. Теперь я прошу, чтобы узбекская сторона вернула мне мой КАМАЗ и провела объективное расследование по поводу незаконной депортации водителя моей фирмы, – говорит в разговоре с нашим репортером Явер Чилингир.

Как говорится в документе, отправленном Чилингиру Военной прокуратурой Узбекистана 6 июля 2018 года, «жалоба гражданина Турции была изучена и добавлена в документы уголовного дела, возбужденного против Нодира Туракулова и других бывших сотрудников Сурхандарьинского областного следственного управления Службы государственной безопасности».

Как говорит супруга Явера Чилингира Шаходат Ботирова, грузовик, принадлежавший фирме ее мужа, прошлым летом был найден в доме родственника Нодира Туракулова. Шаходат Ботирова говорит, что после жалобы ее супруга, КАМАЗ был изъят у родственника Туракулова.

По словам Явера Чилингира, недавно он узнал, что его КАМАЗ был продан другим лицам.

– В машине был GPS, при помощи которого я отслеживал его передвижение. Но недавно этот GPS перестал работать. Его просто убрали с машины. Я сам нахожусь за границей. Это смогла уточнить моя супруга, которая сейчас находится в Термезе. Они просто продали мой грузовик другим лицам. Но я все равно продолждаю ждать ответа от прокуратуры. Потому что они до сих пор не дали мне окончательного ответа, – сказал Явер Чилингир.

Его супруга утверждает, что сотрудники узбекских спецслужб в Сурхандарье заявили, что КАМАЗ гражданина Турции отныне принадлежит Службе государственной безопасности Узбекистана.

– В Службе государственной безопасности нам заявили, что Военная прокуратура перевела КАМАЗ на баланс СГБ. «Вы опоздали, теперь грузовик принадлежит нашему ведомству», сказали они. Они установили на грузовик узбекский номер и продолжают пользоваться им, – сказала Шаходат Ботирова.

Напомним, что 25 октября 2018 года суд в Узбекистане приговорил бывшего полковника следственного управления Службы национальной безопасности (ныне Службы государственной безопасности) Нодира Туракулова к 16 годам тюрьмы. В частности, его признали виновным в злоупотреблении властью, вымогательстве и получении взяток. Кроме того, он привлечен к штрафу в размере 81 миллиона 92 тысяч сумов (около $10 тыс).

В настоящее время Военная прокуратура Узбекистана ведет расследование в отношении Туракулова еще по нескольким статьям.