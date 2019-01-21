РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане вновь приватизируют ряд объектов. Теперь животноводческие и птицеводческие комплексы

CA-NEWS (TM) - 18 января президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов одобрил приватизацию ряда животноводческих и птицеводческих комплексов в Ахалском, Балканском, Марыйском и Лебапском велаятах. Соответствующие предложения подготовил вице-премьер Гочмырат Мырадов, передает Хроника Туркменистана.

Приватизацию объектов государственной собственности президент назвал «первоочередной задачей, которая будет содействовать экономическому росту страны и развитию предпринимательства».

Летом 2016 года президент поручил ускорить приватизацию, так как «принадлежащие предпринимателям производства работают лучше и эффективнее государственных».

В октябре 2017 года было приватизировано Государственное объединение «Туркменхалы» («Туркменковер»), в апреле 2018 года – система потребительских союзов.

В ноябре было решено приватизировать еще 27 объектов. Из них по Министерству строительства и архитектуры – 20 объектов, Министерству торговли и внешнеэкономических связей – 5 объектов, Министерству энергетики – 2 объекта.

Как «Хроника Туркменистана» писала ранее, часто приватизация предприятий приводит к сокращению рабочих мест и росту безработицы. Новые владельцы оптимизируют расходы, сокращая избыточный персонал, но уволенные сотрудники не могут найти другого места работы.

print
  • Таджикские налоговики требуют повысить тарифы на звонки через мессенджеры
  • Подозреваемый в хищениях бывший посол Казахстана в Узбекистане освобожден под залог
  • Эксперты ООН призвали Японию запретить телесные наказания детей
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×