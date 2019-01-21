В Туркменистане вновь приватизируют ряд объектов. Теперь животноводческие и птицеводческие комплексы

CA-NEWS (TM) - 18 января президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов одобрил приватизацию ряда животноводческих и птицеводческих комплексов в Ахалском, Балканском, Марыйском и Лебапском велаятах. Соответствующие предложения подготовил вице-премьер Гочмырат Мырадов, передает Хроника Туркменистана.

Приватизацию объектов государственной собственности президент назвал «первоочередной задачей, которая будет содействовать экономическому росту страны и развитию предпринимательства».

Летом 2016 года президент поручил ускорить приватизацию, так как «принадлежащие предпринимателям производства работают лучше и эффективнее государственных».

В октябре 2017 года было приватизировано Государственное объединение «Туркменхалы» («Туркменковер»), в апреле 2018 года – система потребительских союзов.

В ноябре было решено приватизировать еще 27 объектов. Из них по Министерству строительства и архитектуры – 20 объектов, Министерству торговли и внешнеэкономических связей – 5 объектов, Министерству энергетики – 2 объекта.

Как «Хроника Туркменистана» писала ранее, часто приватизация предприятий приводит к сокращению рабочих мест и росту безработицы. Новые владельцы оптимизируют расходы, сокращая избыточный персонал, но уволенные сотрудники не могут найти другого места работы.