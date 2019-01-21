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  21 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане обнаружили новое месторождение воды

CA-NEWS (TM) - На состоявшемся 18 января заседании правительства вице-премьер Мыратгелди Мередов доложил президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедову о новом месторождении пресной воды, которое было обнаружено на территории Халачского этрапа Лебапского велаята, сообщает Хроника Туркменистана.

Новое месторождение в конце 2018 года было зарегистрировано, как «Halaç-II».

«Ресурсы месторождения общей площадью 58,7 квадратных км позволят обеспечить население дополнительным объемом питьевой воды – более 30 тысяч кубометров в сутки, что составляет 348 литров в секунду», - говорится в сообщении.

Глава государства поручил министру сельского и водного хозяйства Аннагелди Язмырадову совместно с Госкорпорацией «Türkmengeologiýa» активизировать работу в области рационального использования водных ресурсов и улучшить обеспечение поливной водой сельхозугодий страны.

Отмечается, что месяц назад президент Гурбангулы Бердымухаммедов потребовал от главы госкомпании «Туркменгеология» искать новые месторождения.

Регионы Туркменистана по-прежнему испытывают проблемы с водоснабжением, отмечает издание.

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