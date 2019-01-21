Женщинам в Саудовской Аравии разрешили работать туристическими гидами

CA-NEWS (CA) - Полторы сотни женщин Саудовской Аравии подали заявления на получения лицензии туристических гидов. Раньше им было запрещено заниматься подобной работой на территории королевства. Об этом сообщило издание Saudi Gazette.

В комиссии по туризму сообщили, что отбор в гиды строгий: претендентке должно быть не менее 23 лет, у неё должно быть хорошее здоровье, а кроме спецподготовки в сфере туризма, она должна пройти обучение для оказания первой медицинской помощи.

Отмечается, что сегодня среди работников в сфере туризма подданные Саудовской Аравии составляют лишь 28%. Чиновники намерены увеличить количество стипендий для своих граждан, чтобы национализировать рабочие места в этом секторе.

В июле 2018 года впервые в истории Саудовской Аравии женщины получили возможность стать нотариусами. А в феврале прошлого года саудовским женщинам разрешили открывать бизнес без согласия мужчин.