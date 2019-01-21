В Таджикистане внедорожник попал под лавину, водителю и пассажирам удалось спастись

CA-NEWS (TJ) - В период с 21 по 22 января 2019 года в большинстве горных участках республики ожидается обильные снегопады и сход снежных лавин. В связи с обильными осадками на автодорогах Душанбе-Айни, Душанбе-Лахш, Душанбе-Хорог, Хорог-Ишкошим, Хорог-Мургаб, а также, на перевале Кизил-Арт затруднено движения автотранспорта.

По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана, с начала года по состоянию на 20 января в стране зарегистрировано 110 случаев схода снежных лавин, сообщает Авеста.

Для расчистки снега, дорожными службами министерства транспорта и компании Innovative Road Solutions (IRS) выделена специальная техника для ликвидации стихийного бедствия.

На участках Майхура (62 км), 72 и 132 километрах автодороги Душанбе-Худжанд, а также на территории Ванджского района, автодороги Душанбе-Хорог созданы спасательные группы быстрого реагирования Комитета.

В этой связи, Комитет просит граждан и гостей республики воздержаться от поездок через горные и лавиноопасные участки.

Так, накануне на 69 километре автодороги Душанбе-Худжанд под снежную лавину попала автомашина «Тойота Ланд Крузер Прадо» с пассажирами. Водителю и пассажирам удалось своевременно покинуть салон автомашины.