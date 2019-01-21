В Казахстане задержаны подозреваемые в нападении на экоинспектора

CA-NEWS (KZ) - Трое подозреваемых в нападении на двух сотрудников государственного предприятия «Охотзоопром» в Карагандинской области, в результате которого один из инспекторов скончался от полученных травм, задержаны в Кызылорде, сообщили сегодня в Министерстве внутренних дел Казахстана.

По информации директора Департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Алмаса Садубаева, троих мужчин задержали в ходе «спецоперации» в одном из частных домов в Кызылорде. Их поместили в изолятор временного содержания. В МВД сообщили, что ведут следственные действия.

На двух инспекторов «Охотзоопрома» - Ерлана Нургалиева и Петра Ницыка - напали вечером 13 января в Нуринском районе Карагандинской области. Это произошло, когда инспекторы проводили рейдовые мероприятия и пытались задержать подозреваемых в отстреле сайги, однако встретили сопротивление. 15 января Министерство сельского хозяйства Казахстана сообщило о смерти 53-летнего Ерлана Нургалиева, инспектора государственного предприятия «Охотзоопром». По словам родственников, в больницу Нургалиева доставили к утру 14 января, спасти его не удалось. Петр Ницык получил колото-резаные травмы, он жив.

В МВД сказали, что дело расследуется по статье «Убийство». Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов ранее сообщил, что сотрудников полиции среди подозреваемых нет.

Прокуратура сообщила, что генеральный прокурор Казахстана взял «на личный контроль» расследование дела о нападении. Заместитель генерального прокурора Казахстана Андрей Лукин заявил, что совершившие нападение понесут наказание «вне зависимости от того, какое финансово-социальное положение они занимают».