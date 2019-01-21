В Алматы задержали подозреваемых в вымогательстве миллиона долларов у БТА Банка

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане департамент внутренних расследований Генеральной прокуратуры и комитет национальной безопасности задержали с поличным сотрудника службы экономических расследований ДГД по Алматы Искакова и временно неработающих Альпиева и Сулейманова, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

Задержанные мошенническим путём вымогали миллион долларов у председателя совета директоров АО "БТА Банк" за решение вопроса по уголовному делу, находящемуся в производстве службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры, говорится в сообщении.

При этом Искаков в состав межведомственной следственно-оперативной группы Генеральной прокуратуры по этому уголовному делу не входил.

"В отношении Искакова, Альпиева и Сулейманова специализированным следственным судом Алматы избрана мера пресечения "арест", – говорится в сообщении.

По делу проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.