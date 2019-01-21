РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Алматы задержали подозреваемых в вымогательстве миллиона долларов у БТА Банка

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане департамент внутренних расследований Генеральной прокуратуры и комитет национальной безопасности задержали с поличным сотрудника службы экономических расследований ДГД по Алматы Искакова и временно неработающих Альпиева и Сулейманова, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

Задержанные мошенническим путём вымогали миллион долларов у председателя совета директоров АО "БТА Банк" за решение вопроса по уголовному делу, находящемуся в производстве службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры, говорится в сообщении.

При этом Искаков в состав межведомственной следственно-оперативной группы Генеральной прокуратуры по этому уголовному делу не входил.

"В отношении Искакова, Альпиева и Сулейманова специализированным следственным судом Алматы избрана мера пресечения "арест", – говорится в сообщении.

По делу проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

print
  • В Монголии обсуждают кандидатуру следующего председателя парламента
  • Саудовская Аравия и ОАЭ объявили о создании совместной криптовалюты
  • В Японии в возрасте 113 лет скончался старейший мужчина планеты
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×