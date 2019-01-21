Мирзиёев планирует совершить в 2019 году 36 заграничных поездок
- Узбекистан, общество
- 13:06, 21 января 2019
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CA-NEWS (UZ) - Для президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в текущем году запланировано 36 заграничных поездок. Об этом сообщил председатель Международного пресс-клуба Шерзодхон Кудратхужаев.
20 января глава республики отправился во вторую заграничную командировку – в Германию. В Берлине у узбекского президента запланированы встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель и председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.
Зарубежные поездки в 2019 году президент начал визитом в Индию. 17-18 января он принял участие в IX международном инвестиционном саммите «Динамичный Гуджарат – 2019».
На очереди у президента визиты и поездки в Бельгию, Швейцарию, Канаду, Японию, Болгарию и Беларусь.
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