Мирзиёев планирует совершить в 2019 году 36 заграничных поездок

CA-NEWS (UZ) - Для президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в текущем году запланировано 36 заграничных поездок. Об этом сообщил председатель Международного пресс-клуба Шерзодхон Кудратхужаев.

20 января глава республики отправился во вторую заграничную командировку – в Германию. В Берлине у узбекского президента запланированы встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель и председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.

Зарубежные поездки в 2019 году президент начал визитом в Индию. 17-18 января он принял участие в IX международном инвестиционном саммите «Динамичный Гуджарат – 2019».

На очереди у президента визиты и поездки в Бельгию, Швейцарию, Канаду, Японию, Болгарию и Беларусь.