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  21 января 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Дорога Душанбе-Чанак закрыта для проезда из-за снегопада

CA-NEWS (TJ) - Компания IRS, обслуживающая дорогу Душанбе-Чанак, сообщила о временном закрытии дороги для проезда из-за обильного снегопада.

Пресс-секретарь компании Далер Абдулло сообщил, что обильный снегопад по прогнозу продолжится и в ближайшие два дня, в связи с чем существует высокий риск схода снежных лавин.

Далер Абдулло сказал 20 января: «Создан совместный штаб из числа сотрудников компании, Министерства транспорта и МВД, который принимает решение о закрытии дороги в связи с риском схода лавин и других стихийных бедствий. Сегодня было решено закрыть передвижение на 48-м и 73-м участках автодороги из-за высокого риска схода лавин».

По его словам, это самые уязвимые участки дороги, на других участках передвижение возможно и персонал компании старается расчистить дорогу. «Стоит отметить, что основные риски наблюдаются в Варзобском районе. С самого раннего утра наши сотрудники приступили к расчистке дороги и обработке противоскользящими реагентами», - добавил Далер Абдулло.

Он отметил, что на некоторых участках дороги высота снега достигает 75 см. Далер Абдулло призвал водителей к пониманию, так как целью принятых мер является безопасность самих водителей.

По его словам, некоторые считают, что раз дорога Душанбе-Чанак платная, то она должна быть открыта 24 часа в сутки, но в случае ЧС компания несет ответственность за граждан.

Дорога Душанбе-Чанак соединяет Согдийскую область со столицей. В Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана сообщили, что на прошлой неделе при сходах снежных лавин в Горно-Бадахшанской автономной области погибли трое местных жителей. Еще двое попали под лавину в Согдийской области.

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