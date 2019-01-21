Монголия импортирoвала продукты питания на сумму $436 млн

CA-NEWS (MNG) - В прошлом году Монголия осуществила торговлю с 156 странами и её внешнеторговый оборот достиг 12.9 млрд.долларов США, что на 22.3% больше по сравнению с 2017 годом. При этом экспорт составил 7 млрд.долларов, импорт – 5.9 млрд.долларов, сообщает Montsame.

В частности, страна импортировала продукты питания на сумму 436.7 млн.долларов в прошлом году.

По данным специалистов, доля Китая во внешнеторговом обороте Монголии за отчетный период составил около 70 процентов.